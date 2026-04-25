マドリード・オープン 大会期間：2026年4月23日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[リュドミラ サムソノワ / 加藤 未唯] 0 - 0 [ミリアム スコッチ / マリア コジレワ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第5日がスペイン マドリードで行われ、女子ダブルス1回戦で、リュドミラ サムソノワ / 加藤 未唯