巨人７−２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２５日）――巨人は一回、岸田の適時二塁打で先制し、三回に新人・小浜の２点二塁打などで５点を加えた。３年目の又木がプロ初勝利。ＤｅＮＡの連勝は６で止まった。◇中日５−２ヤクルト（セ・リーグ＝２５日）――中日が２連勝で、今季初のカード勝ち越し。二回に板山の満塁弾で先制し、五回には石伊のソロで加点。ヤクルトは小川が誤算で、今季２度目のカード負け越し。◇阪神２−２広島