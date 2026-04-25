インドネシア発の新たなガールズグループ「No Na」がソーシャルメディアを席巻している/88rising香港（CNN）アジア発の新たなガールズグループが、ソーシャルメディアで注目を集めている。今回のメンバーは韓国ではなく、インドネシアの出身だ。4人組グループ「No Na（ノナ）」は、今年初めに新曲「Work」のミュージックビデオが爆発的なヒットを記録。わずか2カ月の間に音楽配信大手スポティファイで950万回以上、ユーチューブで