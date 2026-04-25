「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）阪神は延長十二回を戦った末、今季初の引き分けに終わった。八回に小幡の押し出し四球で１点を勝ち越したが、２−１の九回から登板した岩崎が誤算だった。先頭の菊池への四球を与えると２死三塁から代打・モンテロの強いゴロを、岩崎が捕球し損ねてしまう。投手強襲の同点適時打となった。藤川監督は試合後、岩崎への変わらぬ信頼を問われると、「もちろんそうですね。またあし