風刺漫画が楽しめるコレクション展＝２５日、ニュースパーク日本の近代漫画の草分けである漫画家・北沢楽天（きたざわらくてん）のコレクション展が２５日、横浜市中区のニュースパーク（日本新聞博物館）で始まった。漫画記者として政治や社会の在り方を風刺とユーモアに富んだ作品で描いた楽天。日本初の職業漫画家でもある。展示では新聞や雑誌に掲載された往年の作品など９０点を公開している。８月３０日まで。