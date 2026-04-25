4月25日放送の人気バラエティ番組『新しいカギ』（フジテレビ系）に9人組ガールズグループのNiziUがフルメンバーで登場することが発表された。同日に番組の公式Instagramで公開されたロケ写真では、NiziUメンバー5人と夫婦漫才コンビのかつみ・さゆりが並ぶが、56歳となったさゆりの“異次元スタイル”が拡散され、SNS上で“主役逆転”ともいえる反響を呼んでいる。「さゆりさんはミニスカート姿で登場し、スラリと伸びた脚線