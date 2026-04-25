アストロズ―ヤンキース米大リーグ・ヤンキースに所属するジャズ・チザムJr.内野手の赤っ恥プレーに反響が広がっている。24日（日本時間25日）の敵地アストロズでABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）によるチャレンジを行使したが……あまりにも無謀な挑戦に驚きの声が上がった。注目のシーンは、ヤンキースが12-4とリードした9回の場面。フルカウントからアストロズの右腕ブライアン・アブレイユが投じたフォーシ