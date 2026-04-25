◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―２広島＝延長１２回引き分け＝（２５日・甲子園）阪神の守護神・岩崎優投手が９回に浴びた痛恨の同点打を悔やんだ。２―１で迎えた９回、先頭の代打・菊池に四球を与え、代走・辰見に二盗を決められた。その後、２死三塁から代打・モンテロの打球をグラブではじき、投手強襲ヒットに。その間に三塁走者の辰見の生還を許した。１点リードを守れず、試合は延長１２回までもつれ込んだが勝ち負けは