◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）６連勝中だったＤｅＮＡが序盤のビハインドをはね返せず完敗。勝率は再び５割に戻った。プロ初登板初先発だったドラフト４位ルーキーの片山皓心（ひろみ）投手（ホンダ）は、３回途中８安打７失点で降板。無念の黒星デビューとなった。試合後、相川亮二監督は片山について「自分の投球っていうものはできていたと思う。しっかりゾーン内に投球していた。力負けとは