日本ハムの有原航平投手（３３）がＮＰＢ通算１００勝を懸け、２６日のオリックス戦（京セラドーム）に先発する。今季は４試合で１勝３敗、防御率６・３８と苦しい投球が続いており、「思ったところに投げられるようにキャッチボールで再確認した。結果的に打たれているので、とにかく最少失点に抑えていくことが仕事」と、３連敗中のチームに勝利を届けることを誓った。ソフトバンクに在籍した昨季は京セラドームで３戦３勝、