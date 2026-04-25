皆さんは、忙しさに追われる毎日の中で「もう無理かもしれない」と感じたことはありますか。特に子育ては正解が分からず、心身ともに余裕を失いやすいものですよね。今回は、筆者の友人S紀が、母からの言葉に支えられ前を向けたエピソードについてご紹介します。 正解が分からない育児 S紀は30代で、年子の子どもを育てています。もうすぐ2歳になる長女のE子と、生まれたばかりの長男E太。どちらにも手がかかる時期で