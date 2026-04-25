昨年の凱旋門賞馬のダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）が、第１３４回ガネー賞・Ｇ１（４月２６日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝２１００メートル）で今年初戦を迎える。引き続きミカエル・バルザローナ騎手＝仏国＝とのコンビ。ＳＮＳでは、始動戦への注目コメントが続々と寄せられている。なお、ガネー賞はジャパンＣの指定外国競走。同レースを勝った馬がジャパンＣで出走し