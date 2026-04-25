◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―２広島＝延長１２回引き分け＝（２５日・甲子園）阪神が１点リードを守れず、今季初の引き分けに終わった。通算１６６試合目の指揮となった藤川監督は、１００勝の節目を前にまた足踏み。１６７試合の原辰徳監督（巨人）を超えるセ・リーグ最速記録を逃した。１点を勝ち越した直後の９回。クローザーの岩崎が２死三塁のピンチを招き、代打・モンテロの打球をはじいた（記録は投手強襲適時打）。