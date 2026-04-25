シンガー・ソングライターのメーガン・トレイナー(32)が、豊胸手術を受けた後の心境を明かした。メーガンは、「スパイキッズ」で知られる俳優ダリル・サバラ(33)との間に、長男ライリー君(5)、次男バリー君(2)、生後3か月の三男マイキー君の3人をもうけている。 【写真】娘は代理出産第3子を抱く人気シンガー・ソングライター 英紙The i Paperの取材でメ&#12