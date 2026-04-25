モデルの尾花貴絵(33)が25日までに自身のインスタグラムを更新。沖縄のホテルでの豪華なサウナ体験を報告した。 【写真】燕の長身エースでならした父譲り！スラリ抜群スタイルでラグジュアリーなサ活を満喫 沖縄・恩納村で7月に開業するホテルを一足早く訪れた様子を連日リポート。中でも、「一番の注目ポイントは…なんと！サウナの聖地・しきじの娘@mikie_sasanoプロデュースの【サウナ施設】」