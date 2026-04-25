FC東京DF室屋成がミドル弾を水戸戦で沈めたFC東京は4月24日、J1百年構想リーグ第12節で水戸ホーリーホックと対戦し、5-2で快勝した。元日本代表DF室屋成が鋭いドリブルから強烈なミドルシュートで試合を決定づけた。ホームに水戸を迎えた一戦。FC東京は速い時間帯に先制を許すも、FWマルセロ・ヒアン、MF佐藤恵允のゴールですぐに逆転に成功。さらにヒアンがPKでこの日2点目を決めてリードを広げた。そして、迎えた後半23分