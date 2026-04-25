艦艇上での運用も実証されるアメリカの防衛企業であるエアロバイロメントは2026年4月21日、アメリカ海軍の協力により、原子力空母「ジョージ・W・ブッシュ」の甲板上で、「LOCUST（ローカスト）」レーザー兵器システムの実証に成功したと発表しました。【画像】レーザー照射！ これが、未来の防衛システムです今回の実証実験は2025年10月に実施されたもので、レーザー照射に必要な装備一式をパレット化した高エネルギーレーザ