キーコーヒーは4月16日の「エスプレッソの日」、本社（東京都港区）で「エスプレッソの日 限定セミナー」を初開催し、参加した7人の一般生活者にエスプレッソの味わいや魅力を伝えた。マーケティング本部市場戦略部コーヒー教室兼カスタマーリレーションチーム主幹の結城志帆氏は「日本ではエスプレッソはミルクアレンジメニューが多く、ドリップコーヒーに比べてエスプレッソ単体での飲み方や味わいがまだ浸透していない。今