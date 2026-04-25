子どもたちのやさしい心を育むと同時に、犬と人の共生を未来につなぐために、大人ができることは何だろうか。動物保護活動に参画する子どもたちのボランティアグループをつくるなど、子どもの動物とふれあう機会を創出する小野千恵子さんと本誌総監修者の中村泰治先生の対談を通して、考えていこう。【DOG LOVER】小野千恵子おの・ちえこ。『パウリブプラス』代表理事・大型犬向けファッションブランド『LAUW（ラウー）』オーナー