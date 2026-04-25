ネスレ日本はJR貨物グループと連携し、「ネスカフェ ボトルコーヒー」を貨物鉄道とトラックを併用して東北地方に輸送する新ルートの運用を4月20日に開始した。ネスレ日本が2024年から取り組んできた、貨物鉄道輸送を活用する3カ年計画では最後のルートとなる。既存の取り組みと合わせ、10トントラック換算で年間約7500台分のトラック輸送の削減につながる。年間の二酸化炭素排出量は約1300トン削減できる見込み。左から日本