最大12連休となるゴールデンウィークが始まりました。山形新幹線のピークは下りが5月2日、上りは5月5日と見込まれています。 【写真を見る】最大12連休のGWスタート 山形新幹線ピークは下り5月2日上り5月5日 JR東日本山形支店によりますと、きのうから来月6日までの山形新幹線つばさの予約状況は、今月8日時点でおよそ6万席と去年に比べ15パーセント増加しています。 このため期間中、