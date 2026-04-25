人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）過去の経験や常識にとらわれると失敗しそう。自由に動いてみて。11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）最後の詰めが甘いと失敗の原因に……。大切な事柄ほど一貫性を重視して。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）