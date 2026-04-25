石川県が金沢城復元の「総仕上げ」と位置付ける二の丸御殿の整備工事が本格的に始まり、25日、関係者による起工式が行われました。起工式には山野知事ら関係者およそ100人が出席し、工事の安全を祈願しました。県は二の丸御殿のうち藩士が公務を行った「表向」から復元を始める予定で、玄関や「表式台」など御殿の「顔」に当たる部分を第1期整備工事と位置付けています。2030年度までに建物の基礎や柱などの躯体工事を行い、その後