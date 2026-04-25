言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、成長のために乗り越えるべき壁から、組織の命運を握る重要なポジション、さらには現代の食卓を支える便利な家電まで、全く異なる分野の3つの言葉をピックアップしました。文字を一つずつ当てはめて、共通の響きを探り当ててみてください。脳をフル回転させて、思考をすっきりと整えましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考え