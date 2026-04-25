ちいかわぽけっと公式X（旧Twitter）は4月24日に投稿を更新。ちいかわ初のスマートフォンアプリ「ちいかわぽけっと」が500万ダウンロードを突破したと発表しました。【画像】ちいかわぽけっと500万DL突破記念イラスト感謝の気持ちを込めて記念イラスト公開同アカウントは「ちいぽけが500万DLを突破しました！いつも遊んでいただきありがとうございます感謝の気持ちを込めて、記念イラストをお届け！これからもどうぞよろしく