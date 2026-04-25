サッカー元日本代表FW柿谷曜一朗氏（36）が、25日放送のTOKYOFM「SPORTSBEATsupportedbyTOYOTA」（土曜前10・00）にゲスト出演。今夏のW杯北中米大会に臨むサッカー日本代表について言及した。日本代表の評価を問われた柿谷氏は「強いです」とキッパリ。「選手自身がW杯優勝を目指して戦っている中で、今までならサポーターの皆さんも“いやいや、優勝なんて”って思っていたと思いますけど、あながち嘘じゃないとい