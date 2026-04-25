「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）広島は今季初の引き分けとなった。八回に中崎が押し出し四球で勝ち越しを許したが、九回２死三塁から代打・モンテロの投手強襲安打で同点とした。延長戦に入ってからは十回、十二回と得点圏に走者を進めたがあと一本が出なかった。試合は初回、大盛の右前打をきっかけに２死二塁とすると、坂倉が先制の中前適時打を放った。広島打線は、２１日のヤクルト戦（マツダ）の四回に、