「Travis Japan」リーダーの宮近海斗（28）が24日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。親友だという人気グループメンバーについて語った。MCの「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔は「僕ね、海鮮めぐりする親友と会いましたね」と宮近の事前取材を行ったと切り出した。藤ヶ谷の取材時の写真には、かつて同じ事務所に所属していたが、現在は退所し別事務所となった「Number_i」の神宮寺勇太が写っていた。宮近は