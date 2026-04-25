巨人・吉川尚輝内野手（３１）が２６日のＤｅＮＡ戦、第３戦目（東京ドーム）から一軍に合流する見通しとなった。２５日の試合後、阿部慎之助監督（４７）が明かした。打球直撃による脳しんとうの診断を受けた泉口に代わって２１日に昇格した石塚が、下半身のコンディション不良を訴えてこの日の練習を途中で切り上げた。病院での診断結果はまだ確定されていないものの、首脳陣は石塚の登録抹消を決定。阿部監督が同日の試合