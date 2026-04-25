今年3月3日をもって調教師を定年引退した国枝栄氏が、ヘルパー厩務員として新たな一歩を踏み出した。JRA通算1123勝、G1・9勝のアーモンドアイなどを手掛けた名伯楽は、かつて担当していたトクシーカイザーとともに実戦へ。鞍上には武豊騎手を迎え、異色ともいえるタッグが実現した。レースでは中団から運び、直線ではじわじわと脚を伸ばしたが5着まで。調教師から異例の転身、立場を変えて再び競馬の現場に立つ姿は、これまで