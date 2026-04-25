4月25日、東京競馬場で行われた9R・石和特別（4歳上2勝クラス・芝1800m）は、D.レーン騎乗の1番人気、ダノンミッション（牡4・美浦・堀宣行）が勝利した。クビ差の2着にノビリシマビジョン（牝4・美浦・青木孝文）、3着に2番人気のビーオンザカバー（牡4・美浦・伊藤圭三）が入った。勝ちタイムは1:45.1（良）。【東京6R】断然人気ビービークローサーが差し切りV…単勝1.8倍の支持に応える良血馬が惜敗続きに終止符D.レーン騎