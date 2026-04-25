◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節川崎２―１千葉（２５日・Ｕ等々力）Ｊ１千葉はアウェーで川崎と対戦し、１―２で敗れた。０―１の後半４０分にセットプレーからＤＦ石尾陸登が決めて追いつくも、同４４分に川崎ＭＦマルシーニョに決勝ゴールを決められた。石尾が移籍後初先発ながら、存在感を大いに発揮した。前半から持ち味である推進力でチャンスを演出。特に前半１９分には自陣深くで相手を背負った状態でボール