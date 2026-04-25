◆パ・リーグオリックス４―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）日本ハムは２５日のオリックス戦（京セラＤ）で、５安打２得点と打線がつながらず今季３度目の３連敗。借金は今季ワーストタイの３となり５位に転落した。先発の北山亘基投手（２６）は５回７安打３失点で２敗目を喫した。唇をかみ、天を見上げた。北山は１―１の５回２死一、二塁、太田に決勝の中越え２点二塁打を献上。初球の浮いたフォークを捉えら