◆ラグビーリーグワン２部▽第１２節江東２９―１９花園（２５日・東大阪市花園ラグビー場）花園（旧近鉄）は引き分け以上で入替戦出場の２位以内が確定する一戦で、江東（旧清水建設）に逆転負けを喫した。今季２敗目で、ホストゲームでは初黒星。首位は維持したが、３季ぶり１部昇格へ不安を残した。花園は前半２分、ラインアウトから右へ展開し、ＣＴＢステイリン・パトリックが先制トライ。最高の出だしだったが、そこか