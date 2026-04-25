◆男子プロゴルフツアー前沢杯第３日（２５日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）４５歳の宮里優作（大和ハウス工業）は通算１５アンダーで、トップと３打差の８位で最終日を迎える。前日はツアー史上初の連続イーグル締めで６６をマーク。この日は４バーディー、ボギーなしの６８でホールアウトした。「地味でしたね」と、まずは苦笑いだった。スタートからパーを重ねて迎えた７番で６メートルを沈め、この日