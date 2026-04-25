BE:FIRST / GRIT -Live from MTV Unplugged: BE:FIRSTサムネイル 6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの、3月3日にぴあアリーナMMにて国内最大規模として開催されたアコースティックライブ「MTV Unplugged: BE:FIRST」より「GRIT」のライブ映像がYouTubeで公開された。【動画】公開されたBE:FIRST「GRIT -Live from MTV Unplugged: BE:FIRST」ライブ映像エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSな