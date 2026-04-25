昨年９月に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が近況を明かした。２５日にインスタグラムで「ママ争奪戦とおもちゃ争奪戦がはじまりました双子」と報告。「どうしておもちゃたくさんあるのにひとりが遊んでるとそれをほしがるかな？」と嘆き、「とりにきたら、お腹の下にいれてふたりとも泣くかわちい！」と対策を紹介した。続けて「そしてふたりとも膝に登ってきてダブル抱っこになります最近」とつづり、中川の