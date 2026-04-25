◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグ第３５節Ａ東京―滋賀（２５日、トヨタアリーナ東京）東地区４位のＡ東京が西地区１０位の滋賀に１０１―７４で勝利し、４連勝とした。さらにこの日、北海道が群馬に敗れ、５シーズン連続８度目のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出が決定。これにより、ＣＳに出場する全８チームが決まった。Ａ東京は１９年以来、７年ぶりの優勝を目指し、７日から始まるＣＳに挑む。Ａ東京はテー