◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）阪神は今季初の引き分けで連敗ストップとはならなかった。1点リードの9回に守護神・岩崎が2死三塁でモンテロの投手強襲のゴロをグラブではじいて適時内野安打となって同点。延長戦でも勝ち越すことはできなかった。藤川監督は勝てば2リーグ制以降では巨人・原辰徳監督の167試合を抜いてセ・リーグ最速となる166試合での監督通算100勝達成となるところだったが、あと1