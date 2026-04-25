関西発の７人組エンタメ集団ＧＡＫＵＲＡＮ−ＢＯＹＺ（ガクランボーイズ）が２５日、追加公演『ＧＡＫＵＲＡＮ−ＢＯＹＺｖｏｌ．１〜学ラン騒ぎ〜「起立・礼・爆走！もう１丁！」』を大阪市のインディペンデントシアター２ｎｄで行った。リーダーの浜口天之介は理想とするグループに嵐を挙げ、「嵐さんのようにメンバーの仲の良さを武器にして、皆さんに元気を届けたい」とさらなる飛躍を誓った。ＧＡＫＵＲＡＮ−ＢＯＹ