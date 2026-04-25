藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が挑戦者・糸谷哲郎九段（37）に先勝して迎えた第84期名人戦7番勝負第2局は25日、青森市「ホテル青森」で1日目が始まり午後6時44分、先手・藤井が37手目を封じて1日目が終了した。封じ手時刻が迫った6時12分。糸谷が5筋の飛車を浮き、端でのぞいた角頭の歩を守った。藤井からすれば糸谷がこの36手目を指さず、そのまま封じ手にすると思い込んでいた可能性がある。表情には出さないが急ぎ考慮