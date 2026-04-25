ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏がゲスト出演し“出禁リスト”を公開する場面があった。かのから「今まで会って来た中で、一番嫌いだった人はいますか?」と質問されると、堀江氏は「とりあえず今、出禁リストがあって」と返す。そこで「村上ファンド、ひろゆき、（音楽デュオを組んでいた）CEOさん、元ライブドアの宮内さん、熊谷さん」と実名