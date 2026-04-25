ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は25日、5日目に準優勝戦3戦が終了。最終日の26日に12Rで行われる優勝戦メンバーが確定した。惜しいレースだったが、優勝戦進出を決めた。杉山正樹（46＝愛知）は準優勝戦12R。3カドから捲った白井英治に乗って捲り差した。白井をバックで捉えたが、2マークで白井に差し返されて2着だった。「エンジンはいいんですが、回して合わせようとした5日目は挙動がお