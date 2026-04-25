◇春季山梨県大会2回戦山梨学院11―0富士北稜（2026年4月25日山日YBS）春季高校野球山梨県大会の2回戦が行われ、今春の選抜に出場した山梨学院は11―0で富士北稜に5回コールド勝ちした。スタメンには「4番・右翼」に梅村全（1年）、「6番・DH」に藤田壮弥（1年）、「9番・捕手」に久保奏太（1年）と、新顔が名を連ねた。昨夏の甲子園では4試合に登板するフル回転で、秋季大会まで絶対的エースに君臨した最速143キ