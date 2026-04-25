「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、浦和２−３横浜Ｍ」（２５日、埼玉スタジアム）浦和はチャンスを多く作るもホームで横浜Ｍに敗れ、ＰＫ戦負けを含めて泥沼の７連敗となった。試合内容と結果が伴わないギャップに、元日本代表ＧＫ西川周作（３９）は「試合が終わった後も『なんで勝てないんだ』っていうところは、選手みんなが思っていることだと思う。その『なんで』っていうところをクリアにしないといけない」と話した。３