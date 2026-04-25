元NHKのジャーナリスト池上彰氏（75）が25日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。NHKの他に就職面接を受けていたメディアを明かした。池上氏は小学生時に新聞記者、中学生で気象庁の職員になるのが夢だったことを明かした。NHK入りした経緯について「当時新聞社とNHKだけが就職協定を守っていて。大学4年の7月1日に朝日、毎日、読売、共同通信、NHKの5社が一斉に試験やる