スズキ「スイフト」販売店に届く反響スズキが展開するコンパクトカー「スイフト」。2025年度（2025年4月から2026年3月）の日本自動車販売協会連合会の発表する乗用車ブランド通称名別順位（軽自動車除く）において、2万5641台を記録しています。スズキ車としては「ジムニー」に次ぐ販売台数を記録する人気モデルですが、現在販売店にはどのような声が届いているのでしょうか。【画像】超カッコイイ！「スイフト」を画像で見る