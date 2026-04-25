8人組アイドルグループ・Toi Toi Toiのさくらももが、4月23日公開の『佐久間宣行のNOBROCK TV』に出演し、インタビュードッキリに挑んだ。 （関連：【画像】さくらもも、大喜利での治安の悪い発言に脚光） さくらももは、アソビシステム所属の8人組アイドルグループ・Toi Toi Toiのピンク担当。今回の企画は、番組で即興大喜利が話題となっているアイドルグループ・ドラマチックレコードの新