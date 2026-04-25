嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第12話娘と親しくなりたい！【義父の気持ち】【編集部コメント】あ、一応お義父さんなりにリサさんとどう接していこうかと頭を悩ませてはいたんですね。その結果が「フランクに」