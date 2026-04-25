老朽化にともない建て替えを進めていた大泉町役場の新庁舎が完成し、２５日にお披露目されました。 新たに完成した大泉町役場の庁舎は延べ床面積７２００平方メートル、地上３階建ての鉄筋コンクリートづくりです。 外国人が町の人口の１９％を占めるため、案内表記は英語やポルトガル語でも書かれています。２階には５つのモニターを備え付けた災害対策本部室や、防災無線室などがまとめられ防災拠点として